L’amministrazione comunale incontra artigiani, commercianti e imprenditori

Si terrà, questa sera, alle 21, nel palazzetto dello sport di Pagliare, l’appuntamento promosso dall’amministrazione comunale con gli artigiani, i commercianti e gli imprenditori del territorio. L’incontro mira a valutare progetti e prospettive per il futuro del paese. Un confronto per ascoltare le loro voci, il tessuto commerciale locale di Spinetoli che è da sempre un fiore all’occhiello per la realtà della media Vallata del Tronto, ma che in questo momento sta vivendo, come dappertutto, momenti molto difficili che lo sta mettendo a durissima prova. La riunione promossa dall’amministrazione comunale è stata organizzata per discutere della programmazione a medio e lungo termine delle iniziative da portare avanti per rilanciare i settori.