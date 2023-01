L’amministrazione fa quadrato contro Barlocci e la minoranza

Liti e frecciate: il testimone preso in consegna dal 2023 è fatto delle polemiche che hanno imperversato per tutta la seconda metà dell’anno appena trascorso. Dopo l’addio, in autunno, da parte di Giorgio De Vecchis, ora la maggioranza ha di fatto perso anche un altro membro. In verità il contesto è ben più sfumato di quanto si possa pensare: Luciana Barlocci, ultima dei ‘dissidenti’, ha più volte detto di non avere alcuna intenzione di passare all’opposizione. A voler chiarire la situazione è direttamente il sindaco Antonio Spazzafumo: "La nostra è una coalizione civica – ha asserito il primo cittadino – in un anno abbiamo affinato ai caratteri, poi se qualcuno in maggioranza pensa solo a criticare, non è in linea con la nostra realtà. Noi vogliamo arrivare fino alla fine del mandato, lavorando per migliorare la nostra città".

L’aspetto più criticato dalla Barlocci resta comunque la mancanza di condivisione delle scelte da prendere in qualsiasi ambito, dall’ospedale al restyling del Ballarin al controllo pubblico della Picenambiente. "Io dico solo che se ci sono voci contrarie è bene discutere e confrontarsi prima di arrivare in consiglio – ha continuato il sindaco – dopodiché però si decide in maggioranza. Una coalizione civica ha diverse teste pensanti e se una di queste muove una critica noi l’accettiamo. Al tempo stesso, però, se non c’è una proposta costruttiva, la critica cade. Quello che dichiara la Barlocci non è in linea con quella che è la nostra maggioranza. Uno come Giorgio De Vecchis, uscendo dal gruppo, si è dimostrato ben più coerente. Devo dire però che se tornassi indietro rifarei esattamente tutto quello che ho fatto: dalla composizione delle liste per la candidatura a oggi".

A rispondere agli attacchi della destra è stato invece Bruno Gabrielli. "Vorrei ricordare a chi ci ha definiti arroganti che dovrebbe guardarsi allo specchio, e dovrebbe provare a metabolizzare la sconfitta elettorale – ha detto l’assessore all’urbanistica – al sindaco uscente, che generalmente ha molte chance di essere confermato, San Benedetto ha riservato un’inequivocabile bocciatura. Ci dicono che non abbiamo la maggioranza? Non è vero, perché stiamo governando. Forse qualcuno dovrà comprarsi una buona scorta di Maalox, perché questa amministrazione arriverà fino a fine mandato". La conclusione viene dedicata alla sanità. "Al consigliere Assenti voglio dire che adesso tocca a noi testare la regione sull’ospedale – ha detto infine Gabrielli – a Palazzo Raffaello chiediamo segnali di concretezza".

Giuseppe Di Marco