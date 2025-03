L’amministrazione ha aderito al distretto turistico Marche Sud

Nell’ultima seduta di Giunta l’amministrazione comunale di Cupra Marittima ha deciso di aderire al Distretto Turistico Marche Sud proposto dal Bim Tronto, poiché il turismo rappresenta il settore primario per lo sviluppo sostenibile, economico ed occupazionale del territorio. In tale prospettiva il Comune di Cupra Marittima, riconosce il proprio ruolo centrale nella valorizzazione del proprio territorio.

"Per noi era importante aderire al Distretto Turistico Marche Sud, poiché il Bim da anni è sempre molto attivo nel promuovere le bellezze, le particolarità e le opportunità di tutto il Piceno e per questo vogliamo esserci – afferma il sindaco Piersimoni – E’ prevista una collaborazione per quanto riguarda i musei, in passato anche a Cupra abbiamo ospitato una tappa del Festival dell’Appennino e speriamo si possa ripetere. Insomma c’è una bella collaborazione e in questo caso vi è un progetto di promozione territoriale importante. Sono queste le cose che cerchiamo, la condivisione con gli altri Comuni al fine di promuovere un territorio più ampio rispetto all’offerta dei singoli paesi".