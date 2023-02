L’amministrazione incontra i residenti delle frazioni

Nella frazione San Savino si è tenuto il secondo incontro tra l’amministrazione e i residenti durante il quale il sindaco Alessandro Lucciarini ha illustrato le attività svolte in questi anni e, soprattutto, ha raccolto le segnalazioni riguardanti le criticità del territorio. La stessa cosa era avvenuta nei giorni precedenti nell’incontro con i residenti della contrada Trivio. "Sono confronti costruttivi per affrontare insieme ai cittadini i problemi da risolvere – afferma Lucciarini – In questi incontri, col contatto diretto, è interessante raccogliere le problematiche, ma anche spiegare quali sono le dinamiche per risolverle. Il problema comune a tutti i quartieri, a ogni modo, è la viabilità. Abbiamo una rete comunale di 250 Km ed è veramente difficile tenerla sotto controllo. Abbiamo avuto un finanziamento di 996 mila euro e circa la metà sarà investita proprio nella frazione Trivio per mettere a posto le strade Monte Bove, Case Rosse, S. Gregorio e Santa Maria a Mare. Ho anche illustrato l’attività di recupero del centro socio culturale "Trivio" nell’ex scuola e gli interventi per il completamento". Lunedì sera tocca al quartiere Valtesino nei locali della Banca.