L’amministrazione perde il finanziamento, il comitato attacca

Il comitato ’Partecipazione’ di Massignano in pressing sull’amministrazione che continua a perdere finanziamenti. "Dopo essersi visto respingere il finanziamento di 64.500 euro dal Gal Piceno per il completamento del recupero del Bar Dopolavoro (perché il progetto non era ammissibile), ha appena perso un cospicuo finanziamento di 192.000 euro per la messa in sicurezza e realizzazione di opere per il tratto stradale Fontane-San Pietro franato la scorsa estate. Il progetto non è stato accolto dalla Regione Marche perché alcuni degli elaborati presentati dal Comune di Massignano non risultano firmati dal progettista. Un errore che dimostra il pressappochismo con il quale il Sindaco governa il paese – scrive Partecipazione –. Eppure la Regione Marche era stata tempestiva nel pubblicare un bando di oltre 5 milioni di euro per sostenere gli investimenti dei Comuni, dopo i temporali della scorsa estate, al fine di realizzare interventi di miglioramento e messa in sicurezza della viabilità. Forse le risorse per completare il recupero del Bar Dopolavoro si otterranno col nuovo bando del Gal Piceno del 31 agosto scorso, ma i finanziamenti per mettere in sicurezza la strada sono irrimediabilmente persi".