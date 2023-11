L’amore e il rispetto, il Guerin Meschino come esempio positivo

Guerin Meschino era un cavaliere errante. Che salì il monte della nostra Sibilla per conoscere della sua famiglia. Altri cavalieri erranti si portarono sulle creste dei magici sibillini avendo in mente le proprie dame. L’amor cortese. Il cavaliere rinascimentale: Vincenzo Matteucci da Fermo, detto Saporoso dai suoi soldati, perché gentile, lasciò libera e senza riscatto Mirimah, figlia di Solimano Il Magnifico, tenuta prigioniera nella torre del casato. L’amava e le diede libertà. L’amore, il rispetto e non le tragedie odierne. Susanna Tamaro, dopo il terribile omicidio di Giulia Cecchettin, ha cercato di andare al profondo del perché la mattanza, parlando del bisogno di esempi positivi come la Cavalleria, "... ci manca tantissimo – ha scritto - la nobiltà d’animo: un cavaliere è nobile d’animo, l’uomo, il maschio dovrebbe aspirare a questa dimensione, non certo a quella del camorrista" o dello stupratore, aggiungiamo noi. Sulla stessa linea era John Steinbeck tra i più grandi della letteratura americana del Novecento. Nel libro Le gesta di Re Artù ha ridato vita ai Cavalieri della Tavola Rotonda, con i loro codici, l’etica d’acciaio, il rispetto per la donna, la vedova, il bambino, il vecchio, il malato. È un mondo che noi abbiamo fatto a pezzi. Per cosa poi? "Quando ero abbattuto, o addolorato – affermava lo scrittore – o in preda alla confusione, tornavo al magico libro [Le Mort d’Arthur, ndr]. I fanciulli sono violenti e crudeli, e buoni, ed io ero tutte queste cose. Se io non riuscivo a scegliere la strada al bivio tra l’amore e la lealtà, non ci riusciva nemmeno Lancillotto. Potevo capire la tenebra di Mordred, perché si trovava anche in me. E in me c’era qualcosa di Galahad, forse non abbastanza. Esisteva in me, tuttavia, il sentimento del Graal, profondamente radicato, e forse esisterà per sempre". Non erano senza macchia e senza paura i Cavalieri di re Artù. Ma, accanto alle tenebre, c’erano anche le luci, e la spinta a raggiugere la Coppa preziosa, il compimento di sé, la pienezza di vita, e non quella delle pance sazie e disperate. E, soprattutto sapevano, ciò che era bene per loro e ciò che non lo era; ciò che era bene per la comunità e ciò che non lo era. Lo spirito cavalleresco, aggiungeva Steinbeck, è forse la sola qualità umana inventata dall’Occidente. "Credo che il mio senso del bene e del male, gli stati d’animo della nobiltà d’animo, e ogni altra cosa ch’io abbia potuto pensare contro l’oppressore e a favore dell’oppresso, derivarono da quel libro segreto".

Adolfo Leoni