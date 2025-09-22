L’Ancona passa al Comunale, Atletico ko

ATLETICO ASCOLI 1 ANCONA 2

ATLETICO ASCOLI (3-5-2): Galbiati; Mazzarani; De Santis, Feltrin; Bucco (18’st Carbone), Forgione (12’st Belloni), Vechiarello (25’st Muro), Sbrissa, Sardo; Maio (39’st Didio), Minicucci (16’st Coppola). A disp.: Di Giorgio, Nonni, Camilloni, Antoniazzi. All. Seccardini.

ANCONA (4-2-3-1): Salvati; Ceccarelli (25’st De Luca), Bonaccorsi, Rovinelli, Calisto; Gelonese, Gerbaudo (35’st Matese); Pecci (36’st Zini), Meola (27’st Attasi), Cericola; Kouko (32’st Gubellini). A disp. Mengucci, Petito, Proromo, Di Blasio. All. Maurizi.

Arbitro: Prencipe di Tivoli

Reti: 46’pt Cericola, 21’st Gelonese, 22’st Maio

Note: Partita a porte chiuse. Espulso. 48’st Feltrin per fallo da ultimo uomo. Ammoniti: Forgione, Belloni, Rovinelli, Angoli: 1-2 Recuperi 2’ pt, 6’ st.

L’Ancona espugna per il secondo anno consecutivo il campo dell’Atletico Ascoli nella gara disputata a porte chiuse al comunale di Castel di Lama. Un Atletico Ascoli impacciato e innervosito dall’atteggiamento degli ospiti che mandano in tilt i bianconeri e metteno in mostra la loro fisicità. L’Ancona non rubato nulla, ma ha ottenuto il massimo risultato con gli unici tiri in porta. La partita si apre con una occasione per Meola che ruba palla su una errata uscita della difesa, colpisce a botta sicura, ma Galbiati in disperata uscita, è bravo a chiudergli lo specchio della porta. La reazione dei bianconeri è stata affidata ad una incursione di Bucco. Ancora Atletico con Sardo lanciato a rete, fermato dall’assistente per un dubbio fuorigioco. Ci prova ancora Sardo, ben servito da Minicucci, verticalizzazione per Maio che dentro l’area colpisce debolmente con il sinistro e il pallone finisce a lato. Meola in contropiede trova il gol, ma anche lui è partito in sospetto fuorigioco ed è tutto inutile. All’ultimo minuto l’Ancona passa in vantaggio. Fallo a centrocampo su Sbrissa che l’arbitro non sanziona, contropiede di Nouko, cross sul secondo palo dove Cericola di testa insacca in rete. La ripresa si apre con una incursione di Sardo che arriva davanti al portiere Salvati che gli respinge la conclusione. L’Atletico fa fatica e l’Ancona raddoppia: cross di Nouko, Pecci appoggia in area di testa e l’accorrente Gelonese deposita in rete. Il tempo di mettere la palla al centro e l’Atletico riapre il match con un gran sinistro all’incrocio dei pali del bomber Francesco Maio. L’occasione per pareggiare arriva sui piedi di Sardo che crossa sul secondo palo e Mazzarani non trova il tap-in per il gol. Ultima emozione nel recupero per un fallo da ultimo uomo di Feltrin su Attasi partito in contropiede. L’Atletico finisce in dieci con l’Ancona che per il secondo anno consecutivo batte in trasferta i bianconeri e festeggia i sei punti in classifica. In casa bianconera due punti in tre gare, si respira già una brutta aria.

Valerio Rosa