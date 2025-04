L’Angelus e la vertenza Beko: "Sono vicino ai lavoratori"

"Sono vicino ai lavoratori di Siena, Fabriano e Ascoli, che difendono in modo solidale il diritto al lavoro, che è un diritto alla dignità. Che non gli sia tolto il lavoro, per motivi economici o finanziari". Queste le parole pronunciate dal Santo Padre durante l’Angelus dello scorso 8 dicembre a proposito dei lavoratori della vertenza Beko, dopo averne ricevuta una delegazione la mattina precedente, il 7 dicembre, in Vaticano. Vennero accolti in cinque in udienza privata dal Pontefice: fu un’occasione per chiedere al Papa di pregare affinché venisse tutelata la posizione dei tanti dipendenti che, in base all’iniziale annuncio della multinazionale, rischiarono di restare in mezzo alla strada. A recarsi da Bergoglio furono il sindaco di Comunanza, Domenico Sacconi, il vescovo delle diocesi di Ascoli e San Benedetto, monsignor Gianpiero Palmieri, un lavoratore dello stabilimento Beko comunanzese, un dipendente della fabbrica di Fabriano e un rappresentante della sede senese dell’azienda. "La morte di Papa Francesco ci ha presi alla sprovvista – commenta il sindaco Sacconi -. Tutti sapevamo che fosse malato ma, dopo l’uscita di Pasqua a piazza San Pietro, non avrei mai immaginato che potesse andarsene da lì’ a qualche ora. Inutile negare che con Comunanza ci sia stato un legame particolare, da parte del Papa. Un Santo Padre che ha fatto la storia, un vero rivoluzionario. La cosa che mi ha sempre colpito di lui è stato il suo pragmatismo, la sua concretezza. Il 7 dicembre, quando ci ricevette in Vaticano, dopo aver ascoltato la nostra storia, cercò subito di capire come avrebbe potuto darci una mano. E ci promise che avrebbe lanciato un appello in occasione dell’Angelus, in programma all’indomani. E così fu. Ricordo che prese carta e penna, senza la presenza di alcun segretario, per appuntarsi ciò che gli stavamo raccontando. Siamo stati con lui quasi una mezz’oretta. Lo ricordo come un uomo gioviale, simpatico, che faceva battute in continuazione. Questo suo modo di fare ha reso quell’incontro quasi una chiacchierata tra amici. Se ne va un Papa dalla grande umanità. In quella circostanza – conclude il sindaco di Comunanza - ci ha fatto sentire dei figli. Fu un’emozione unica, il ricordo di quei momenti resterà indelebile dentro di me".

Matteo Porfiri