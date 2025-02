’L’Angolo del Caffè’ venduto. Il saluto dei clienti a Scaramucci

Si appresta ad una nuova vita, Peppe Scaramucci: il barman professionista, infatti, ha venduto il bar, L’Angolo del Caffè, a Porto d’Ascoli, dove per tredici anni si è impegnato e dove grazie alla sua professionalità e alle sue doti umane ha ottenuto nuovamente la stima dei numerosi clienti, dopo quella già riscossa da parte degli ulteriori avventori e dei titolari dei locali dove in passato aveva collaborato, in primis il famoso e prestigioso Claridge Bar, e successivamente il Gran Caffè Sciarra, Caffè Alesiani, Caffè Florian e l’Hotel Relax, dove ha gestito il bar per più di trenta anni. Nell’inviare al notissimo barman un in bocca al lupo per il suo futuro, clienti e amici di Peppe Scaramucci ora giustamente si pongono un quesito: si godrà la pensione, oppure, vista la sua grande professionalità scenderà nuovamente in campo? Solo il futuro potrà dare questa risposta, anche se è quello che auspicano tutti.

Stefania Mezzina