L’angolo di Petrax

Collezione di successi per l’Accademia di musica internazionale Maria Malibran di Altidona e la direttrice artistica nonché docente Rossella Marcantoni, gratificata dagli allievi Taeyun Kim (soprano) e Gaelomg Zhou (tenore) per aver partecipato alla ‘Stagione concertistica studenti 2025’. Accanto alla gratificazione nel ruolo di docente, Marcantoni porta avanti con consolidata passione, il programma artistico della rassegna Concerti Oro dell’Accademia Malibran. Sabato prossimo, infatti, la sala Colonna ospiterà il recital del pianista Gianluigi Daniele, dedicato al compositore moravo Leoš Janácek. Il titolo dell’evento, ‘L’inconsapevole modernista’, invita a riflettere sul profilo di un autore dalla modernità istintiva e spontanea, spesso in secondo piano nel panorama europeo, ma capace di rinnovare in profondità il linguaggio musicale del suo tempo. Radicato nel patrimonio popolare e culturale della sua terra, Janácek seppe infatti infondere nei propri lavori una sorprendente originalità nei ritmi irregolari, armonie audaci e scrittura pianistica di grande forza evocativa, che anticipa le avanguardie del Novecento. Il recital rappresenta una rara occasione per riscoprire il lato pianistico di un compositore conosciuto per le sue opere liriche, ma anche autore di pagine solistiche di intensa poesia. Paola Pieragostini