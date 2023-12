L’anno apre nel segno della cultura: "Subito due grandi mostre in città"

Si aprirà con due mostre – ma prima si potranno ammirare nella puntata del 30 dicembre di Linea Verde su Rai Uno dedicata al benessere – il 2024 per i musei civici che, nel frattempo, stanno chiudendo il 2023 con tante iniziative e con un ottimo afflusso di visitatori. A esprimere soddisfazione per come i musei stanno registrando, ormai da tempo, ottimi numeri, non senza un incessante lavoro di promozione degli stessi, è il direttore e curatore scientifico delle collezioni comunali, Stefano Papetti. "Le prime due cose che bollono in pentola per il nuovo anno – dice Papetti – sono le mostre di Omar Galliani (dal titolo ‘Omar Galliani. L’eco della Sibilla ndr) e di Enzo Cucchi (dal titolo ‘Per Cecco’ ndr), rispettivamente dal 14 gennaio al 30 aprile al palazzo dei Capitani e dal 28 gennaio a maggio al Forte Malatesta. Più di 40 saranno le opere di Galliani, di cui alcune realizzate per questa mostra dedicata alla Sibilla. La mostra di Cucchi al Forte è organizzata da Civiltà Picena e sarà invece dedicata a Cecco D’Ascoli. Saranno esposte opere nuove, tra installazioni nella sala di Santa Maria del Lago e sculture in ceramica e metallo".

Nel frattempo, le festività, grazie anche alle attività organizzate, stanno portando molte persone nei musei. "L’afflusso – continua Papetti – è molto buono, grazie anche alle attività pensate per il periodo delle feste, come il corso di fotografia di tre giorni per bambini. Abbiamo avuto molte visite di famiglie venute da fuori, soprattutto Lazio e Lombardia. Grande successo ha avuto, inoltre, l’iniziativa promossa dalle cooperative di regalare il biglietto per visitare i musei. Si tratta di una cosa nuova e molto carina che è andata bene, a cui hanno risposto diversi ascolani per regalare la visita a persone che vengono da fuori. Infine, il 23 dicembre abbiamo ospitato nei musei l’iniziativa ‘Piceni nel mondo’ che ha riunito i marchigiani che lavorano fuori: molti di loro hanno segnalato come la valorizzazione della cultura dei musei, come stiamo facendo noi anche attraverso i social, sia una della strade da seguire per valorizzare la città".

Intanto, tutti incollati alla televisione sabato, quando, su Rai Uno, andrà in onda la puntata di Linea Verde dedicata al benessere nel corso della quale saranno trasmesse le immagini registrate in Pinacoteca con la conduttrice Elisa Isoardi. Le telecamere hanno ripreso l’iniziativa ‘Yoga e arte’ che si svolge nelle sale della struttura museale.

Lorenza Cappelli