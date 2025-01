L’anno degli alberghi. La famiglia Faraotti rilancia il Gioli e punta su via del Commercio

Tra vecchie glorie che tornano e nuove maxi costruzioni, il turismo ascolano punta in alto per questo 2025. In primis con l’hotel Gioli, ex ‘Jolly’ di viale De Gasperi, che tornerà a splendere. Il 2024 si è infatti chiuso con il passaggio di consegne tra le due famiglie ascolane: dalla famiglia Di Marco la struttura alberghiera è passata nelle mani della famiglia Faraotti e tornerà a vivere, visto il programma. È previsto infatti il recupero della struttura: "Siamo felici di poter prendere il testimone dalla famiglia Di Marco e non vediamo l’ora di riportare l’Hotel Gioli allo splendore" hanno dichiarato i membri della famiglia Faraotti, Battista, la moglie Gigliola e i figli Roberta e Daniele. L’intervento prevede l’acquisto e il restyling ma il progetto è ancora in fase di definizione e i lavori entreranno nel vivo nel corso del 2025: quello che si può anticipare è che sarà un 4 stelle superior e che la gestione sarà diretta dalla famiglia Faraotti. "L’operazione – hanno commentato - dal punto di vista della crescita turistica registrata nell’ultimo periodo, amplia l’offerta alberghiera con una proposta di livello qualitativo alto che si farà apprezzare dai tanti visitatori che si affacciano nella città di travertino".

Stessa famiglia, hotel diverso: dopo l’annuncio in estate e la partenza del cantiere in autunno ora si procede con i lavori a Campolungo per creare una maxi struttura turistica posizionata in modo strategico vicino all’uscita est dell’Ascoli-Mare di Monticelli-Folignano. Anche in questo caso si tratta di un albergo "di quattro piani – aveva commentato l’imprenditore Faraotti diffondendo la notizia –, di cui tre destinati alle complessive 95 camere, che si svilupperà su una superficie di circa 3mila metri quadrati in via del Commercio, posizione strategica poiché facilmente accessibile e raggiungibile anche da coloro che arriveranno in città mediante il raccordo autostradale. Il progetto architettonico è dell’ingegner Maurizio Piola di Piola engineering, mentre la struttura sarà gestita da un’importante catena di hotel internazionale, in rapida ascesa nel segmento midscale, che dopo appositi studi di mercato ha scelto di investire nella città di Ascoli, dando ulteriore valore ad attività e misure messe in campo in questi anni nel settore turistico. I lavori prenderanno il via entro fine luglio 2024, mentre l’apertura della struttura è prevista per novembre 2025, così da accogliere turisti e visitatori che vorranno raggiungere Ascoli durante il periodo natalizio".

La nuova attività di queste due strutture non può che essere favorevole, se si considera che, specialmente nelle zone limitrofe al centro storico, l’offerta di alberghi ed hotel è estremamente scarna, con un massimo di 7 strutture turistiche disponibili per i visitatori.

o.fi.