L’anno di Melosso: ecco il tris Innocenzi cade al Palio dei Colombi

E’ il suo anno. E i fatti lo dimostrano. L’ascolano Lorenzo Melosso trionfa ancora. Il cavaliere di Porta Romana, domenica, ha trionfato a San Ginesio conquistando la sua terza giostra consecutiva dopo i successi di Sulmona e Ascoli. Il 22enne, che aveva vinto la rievocazione maceratese anche lo scorso anno, ha stupito tutti con una prestazione sontuosa, regalando il Palio alla contrada Alvaneto. Melosso ha battuto gli altri tre contendenti ovvero Adalberto Rauco per Porta Picena, cavaliere che nei mesi scorsi era stato avvicinato al sestiere di Sant’Emidio dopo l’infortunio di Pierluigi Chicchini, l’ascolano Mimmo Spinelli per Porta Ascarana e Alessio Ricchiuti per Porta Offuna. Quest’ultimo, in passato, aveva anche collaborato con Porta Maggiore. Oggi, sempre a San Ginesio, andrà in scena la rivincita. Domenica, invece, Melosso sarà in gara alla giostra di Servigliano dove ritroverà anche Nicholas Lionetti, che ha recuperato dall’infortunio avuto ad Ascoli e che sarà regolarmente in pista, ma soprattutto Luca Innocenzi.

A proposito del folignate, se per Melosso quest’annata è strepitosa, di certo non si può dire la stessa cosa per Innocenzi. Dopo l’uscita alla prima tornata, che lo ha escluso dalla lotta per il Palio alla Quintana di Ascoli dello scorso 6 agosto, il campionissimo di Porta Solestà ha vissuto un’altra brutta domenica. Al ‘Palio dei Colombi’ di Amelia, in provincia di Terni, Innocenzi è caduto insieme al suo cavallo mentre aveva la vittoria in pugna, nell’ultima sfida. Per fortuna, né il cavaliere né l’animale hanno riportato infortuni, ma l’incidente ha negato il successo al quarantenne di Foligno. A vincere, alla fine, è stato Tommaso Suadoni. In gara, ad Amelia, c’erano anche l’ex cavaliere di Porta Maggiore Mattia Zannori e l’ex portacolori di Sant’Emidio Jacopo Rossi.

Matteo Porfiri