L’anno si apre con i musei Archeologico gratis il primo

Musei aperti per le festività e ingresso gratuito in quelli di proprietà statale. Nel giorno di Capodanno torna, infatti, ‘Domenica al museo’, l’iniziativa promossa dal Ministero della cultura che consente l’ingresso gratuito, ogni prima domenica del mese, nei musei e nei parchi archeologici statali. Chi raggiungerà Ascoli il primo gennaio, dunque, potrà vistare senza dover acquistare il biglietto d’ingresso, il museo archeologico statale in piazza Arringo con possibilità di visita guidata alle 10 e alle 17. L’ingresso è invece possibile dalle 8.30 alle 19.30. Il museo sarà aperto anche sabato 31 dicembre (ingresso a pagamento), dalle 13.30 alle 19.30, il 2, 6, 7 e 8 gennaio dalle 8.30 alle 19.30, mentre nei giorni a seguire secondo l’orario consueto. Dai musei statali a quelli civici, anche quest’ultimi saranno praticamente sempre aperti per accogliere quanti, soprattutto turisti, vorranno visitarli. Insomma, un’occasione, questa delle festività natalizie, per far crescere ulteriormente i già positivi numeri del 2022. Secondo il bilancio della gestione dei musei e del Comune, nel corso dell’anno che sta per terminare si è assistito alla più alta crescita del numero di visitatori degli ultimi 7 anni. I mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre hanno infatti registrato il miglior risultato in termini di ingressi dal 2015 (l’anno che ha preceduto il sisma del 2016 e il Covid-19): c’è stato un incremento del 30% solo in questo quadrimestre rispetto al 2015 e attualmente si è oltre il 50% rispetto al 2021, con dicembre che deve ancora terminare.

Tornando, comunque, agli appuntamenti in programma in questi ultimi giorni dell’anno nei musei civici, oggi, alle 17.30, al Forte Malatesta è di scena la seconda edizione di ‘Aurum - Le Meraviglie dell’oro, dall’arte antica all’oreficeria contemporanea’ con protagonista la tradizione artistica e artigianale della lavorazione dell’oro. L’evento si aprirà con una visita guidata a cura del direttore dei musei, Stefano Papetti, che accompagnerà alla scoperta dei tesori longobardi custoditi nell’annesso museo dell’alto medioevo. I visitatori saranno aiutati ad immergersi nel mondo della lavorazione dei gioielli e dell’oro da tre eccellenze dell’oreficeria ascolana quali Gianluca Staffolani, Pietro Angelini e Marco Chiarini. E a rendere l’atmosfera ancora più coinvolgente saranno le musiche del violinista Giuseppe Marcucci e della violoncellista Daniela Franchi. Info: 0736298213 o 3333276129. Lorenza Cappelli