L’Anpi ricorda l’eroismo della popolazione contro le truppe tedesche

L’Anpi provinciale di Ascoli, insieme alle associazioni d’armi, alle istituzioni civili, militari e religiose, celebra stamani, alle 9,30, presso il sottopasso ferroviario in via SS. Filippo e Giacomo ad Ascoli, l’82° anniversario degli scontri che, il 12 settembre 1943, videro la popolazione ascolana e i primi nuclei di resistenti opporsi con coraggio alle truppe tedesche. In quelle ore concitate, all’indomani dell’armistizio, Ascoli fu tra le prime città italiane a insorgere contro l’occupazione nazista, dando vita a una delle pagine più significative della Resistenza marchigiana.

La cerimonia di commemorazione si aprirà con la deposizione di una corona ai piedi della lapide dedicata ai quattro avieri caduti: Gaetano Barrile, Antonio D’Urso, Giuseppe Faienza e Giovanni Verbale, tutti decorati con Medaglia d’Argento al Valor Militare. A seguire, analoga deposizione avrà luogo in corso Vittorio Emanuele, presso la ex caserma Vecchi, adiacente alla chiesa del Carmine, presso le lapidi di Concetta Cafini, 23 anni, e di Adriano Cinelli, di soli 17 anni, caduti negli scontri del 12 settembre sotto il fuoco dei tedeschi e infine presso l’ex Distretto militare in corso Mazzini, per ricordare i militari Leone Lepore e Luciano Albanesi, caduti in difesa della caserma contro l’attacco delle truppe tedesche.