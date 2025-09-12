Il bluff Città 30
Sergio Gioli
Il bluff Città 30
Ascoli
CronacaL’Anpi ricorda l’eroismo della popolazione contro le truppe tedesche
12 set 2025
GIUSEPPE ERCOLI
Cronaca
L’Anpi ricorda l’eroismo della popolazione contro le truppe tedesche

L’Anpi provinciale di Ascoli, insieme alle associazioni d’armi, alle istituzioni civili, militari e religiose, celebra stamani, alle 9,30, presso il sottopasso ferroviario in via SS. Filippo e Giacomo ad Ascoli, l’82° anniversario degli scontri che, il 12 settembre 1943, videro la popolazione ascolana e i primi nuclei di resistenti opporsi con coraggio alle truppe tedesche. In quelle ore concitate, all’indomani dell’armistizio, Ascoli fu tra le prime città italiane a insorgere contro l’occupazione nazista, dando vita a una delle pagine più significative della Resistenza marchigiana.

La cerimonia di commemorazione si aprirà con la deposizione di una corona ai piedi della lapide dedicata ai quattro avieri caduti: Gaetano Barrile, Antonio D’Urso, Giuseppe Faienza e Giovanni Verbale, tutti decorati con Medaglia d’Argento al Valor Militare. A seguire, analoga deposizione avrà luogo in corso Vittorio Emanuele, presso la ex caserma Vecchi, adiacente alla chiesa del Carmine, presso le lapidi di Concetta Cafini, 23 anni, e di Adriano Cinelli, di soli 17 anni, caduti negli scontri del 12 settembre sotto il fuoco dei tedeschi e infine presso l’ex Distretto militare in corso Mazzini, per ricordare i militari Leone Lepore e Luciano Albanesi, caduti in difesa della caserma contro l’attacco delle truppe tedesche.

