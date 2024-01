Lanterna accesa in piazza. Fermo e Porto San Giorgio, si ride. Via alle danze con Re Carnevale

Il lungo periodo del Carnevale 2024, con il ricco programma in sinergia tra i comuni di Fermo e Porto San Giorgio, ha avuto inizio nel pomeriggio di ieri con l’Accensione della Lanterna in piazza del Popolo, a Fermo. Batman, Superman, una Coccinella e l’immancabile Principessa tra gli altri insieme a tanti grandi e piccini: tutti con il naso all’insù ad ammirare la danza aerea di una coloratissima Pink Mary per poi lasciarsi affascinare dalle giocolerie di Dott Stok al secolo Giulio Ottaviani fino alle acrobazie finali del circo-teatro di Arte Makia: "Il marchingegno del Dottor Stok mi è piaciuto tantissimo – ha detto Francesco di 8 anni, accompagnato da mamma Laura : con una bicicletta, un palloncino, un cappello, una pentola, un coperchio e un mestolo ha realizzato un esperimento stravagante e divertente". Al momento del conto alla rovescia, Re Carnevale ha presentato Mengone Torcicolli, maschera del fermano che nella sua semplicità rappresenta vizi e virtù del mondo contadino, accompagnato dalla bella consorte Lisetta: "Cittadini e cittadine, cittadinoni e cittadinone, cittadinelli e cittadinelle, nel giorno di giovedì ‘grasso’(8 febbraio ore 10 piazza Libertà a Capodarco, ndr) il sindaco Calcinaro mi consegnerà le chiavi della città e da allora sarò il Re per l’intero periodo di Carnevale: iniziamo a divertirci con l’accensione della Lanterna che rimarrà accesa fino al 13 febbraio, sotto i portici di questa piazza".

Quest’anno, la ‘Baraonda 2024’ oltre agli eventi di punta ovvero i cortei dei gruppi mascherati di domenica 11 a Fermo e martedì 13 a Porto San Giorgio, coinvolgerà diverse realtà associative arrivando fino al 25 febbraio con l’evento, a Lido di Fermo, della Parata Sociale nell’ambito del progetto ‘Periferie Urbane’: "Ringrazio chi ha lavorato per l’organizzazione del Carnevale fermano giunto alla 35esima edizione – le parole dell’assessora alla cultura Micol Lanzidei nel salutare i presenti – associazioni, centri sociali, scuole e contrade sotto la sapiente guida di Marco Renzi. La condivisione dele numerose manifestazioni con Porto San Giorgio sottolinea la volontà di divertimento, aggregazione e socialità senza dimenticare che, tra frizzi e lazzi e grazie alla presenza delle maschere locali, anche attraverso il Carnevale abbiamo il modo di raccontare la nostra storia e cultura".

Gaia Capponi