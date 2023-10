L’antica chiesa resta ancora un parcheggio

Giorno di festa o feriale, mezza maratona o eventi gastronomici, la sorte della povera Santa Maria Intervineas purtroppo non cambia. La chiesa in pieno centro e tra le più belle e antiche di Ascoli continua a fare da parcheggio, tra gli occhi stupiti dei turisti che cercano di fotografarne il portone chiuso. Anche ieri un automobilista ha pensato bene di piazzarsi davanti all’antico portone. Di fronte, in mezzo alla piazza che è stata bloccata mesi per essere completamente ristrutturata, un’altra schiera di auto, tutte parcheggiate senza permesso.

Già è abbastanza scandaloso che la chiesa di Santa Maria Intervineas resti chiusa sine die, ma almeno si potrebbe evitare di trattarla come un deposito abbandonato di periferia. Ieri sarà stato anche un giorno difficile in centro tra corsa, file e parcheggi. Ma è anche vero che mettere la macchina un po’ più lontano e fare a piedi 200 metri gioverebbe alla salute dell’automobilista e alla civilità della città.