"L’antica fornace da tutelare". La richiesta alla Soprintendenza

Il consiglio comunale di Cossignano, nella seduta di lunedì sera, ha approvato all’unanimità la mozione per richiedere alla Soprintendenza ai beni culturali delle Marche la tutela del sito dov’è stata rinvenuta l’antica fornace, in località San Francesco. Secondo gli esperti si tratta di un insediamento di archeologia industriale realizzato fra l’epoca Romana e l’800. E’ una fornace particolare poiché è stato scoperto che ha una parte della camera di combustione scavata nella terra mentre l’altra parte, quella superiore, veniva realizzata prima di ogni cottura, lasciando intatto il comignolo per la fuoriuscita del fumo e del calore. L’insediamento è stato scoperto durante i lavori per l’installazione dell’antenna 5 G. "Per l’antenna abbiamo offerto alla Inwit due siti alternativi, meno impattanti per il territorio e credo ugualmente adatti – ha affermato il sindaco Roberto Luciani – Per la tutela del sito archeologico posso dire che gli scavi hanno danneggiato solo una piccolissima parte della cupola della fornace, quella che veniva ricostruita a ogni cottura. Ora, sulla spinta dell’intero consiglio comunale auspichiamo la massima tutela del sito per sviluppare in quell’area attività culturali".

Sempre secondo bene informati la fornace per la produzione dei mattoni rappresenta l’inizio del paese di Cossignano. Da quel sito arrivarono i laterizi per la costruzione di decine di abitazioni. "E’ una testimonianza fondamentale del nostro passato – ha aggiunto il sindaco Luciani – La nostra comunità ha il dovere di preservare la propria identità storica, e ciò non può essere sacrificato per lo sviluppo indiscriminato delle infrastrutture. Per lo spostamento del cantiere in un’altra area idonea, non abbiamo ancora ricevuto alcuna risposta. Il Comune sta già lavorando a un progetto di valorizzazione dell’area per trasformarla in un punto di interesse culturale e storico per il territorio".

Marcello Iezzi