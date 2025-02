L’antico lavatoio da riqualificare

Ripristinare l’antico lavatoio del Paese Alto: è ciò che l’amministrazione intende fare utilizzando una parte delle risorse che proverrebbero dal bando regionale per la messa in sicurezza delle mura storiche. Il condizionale è d’obbligo perché, anche se le risorse sono state riconosciute a San Benedetto, sul bando pende un ricorso al Tar intentato dal comune di Pesaro. L’idea è stata esternata dal sindaco Antonio Spazzafumo nel corso della conferenza programmatica di alcune settimane fa, ed è recentemente stata ribadita dal vicesindaco Tonino Capriotti. Lavatoio che venne realizzato tra il 1875 e il 1877 in occasione dei lavori per la nuova fontana di piazza Matteotti (allora piazza d’Armi) e venne messo a disposizione degli abitanti del vecchio incasato. Demolito poco più di un secolo dopo, ora potrebbe tornare a far parte del panorama cittadino.

"Ci è venuto in mente di portare avanti un’iniziativa del genere, come parte del più ampio progetto di riqualificazione delle mura storiche – spiega Capriotti – la nostra città ha una precisa identità culturale che va preservata e riqualificata: il nostro Paese Alto, in particolare, ha tanto da raccontare della società marinara e delle civiltà che vi hanno vissuto prima, come quella romana, di cui esistono interessantissime prove, raccolte nella nostra area museale".

Se le risorse dovessero essere confermate, San Benedetto incamererebbe 310mila euro da Palazzo Raffaello, cui se ne aggiungerebbero 140mila da parte dell’ente locale, in regime di cofinanziamento. Come recita la delibera di giunta, l’obiettivo è riqualificare il segmento murario del Paese Alto che è possibile osservare da via Fileni e da via Rossini. L’esecutivo ha anche spiegato in cosa consisterebbero i lavori nel centro storico della città per "coniugare le esigenze di tutela e conservazione delle mura storiche con quelle della sicurezza dei cittadini e visitatori e della valorizzazione in chiave culturale turistica, riportando la fruizione visiva alle sue origini, eliminando tutte le superfetazioni (cavi volanti, tubi del gas, linee elettriche, pluviali provvisori) dovute ad interventi di riutilizzo delle mura".

In delibera viene anche rimarcata l’importanza dell’intervento, che si incastona nel percorso storico, culturale e museale già presente al ‘vecchio incasato’, partito con la scoperta della domus romana e la creazione del circuito di cui fanno parte i musei cittadini.

