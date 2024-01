L’antiquarium sarà intitolato a Bianca Virgili

L’antiquarium museo civico archeologico di Carassai sarà intitolato alla professoressa Bianca Virgili scomparsa nell’ottobre dell’anno scorso. Il Comune di Carassai è proprietario dell’Antiquarium, situato al primo piano del palazzo comunale, che raccoglie un’importante collezione di reperti archeologici provenienti tutti dal territorio di Carassai e, principalmente, dall’area di Rocca Montevarmine, dalla località San Vito e dalla necropoli di Sant’Agata, ma anche da numerosi fondi agricoli situati in prossimità del fiume Aso e del torrente Menocchia. La docente era stata fondatrice e per circa venti anni segretaria della locale sezione dell’Archeoclub d’Italia e per i successivi venti anni, sino alla scomparsa, ha rivestito il ruolo di presidente dell’associazione stessa. "La professoressa Vigili era l’anima culturale del nostro paese – afferma il sindaco Gianfilippo Michetti – Una donna molto attiva su vari fronti, aveva condotto anche ricerche e si era battuta per la sistemazione della Rocca Montevarmine, dove tra poco avranno inizio i lavori. L’antiquarium era la sua casa e insieme con alcuni volontari è anche riuscita a trovare le condizioni per tenerlo aperto il sabato e la domenica".