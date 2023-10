Lapide in ricordo della tragedia del ’Rita Evelin’

Per tenere vivo il ricordo della tragedia del naufragio del motopeschereccio Rita Evelin, avvenuto la notte del 26 ottobre 2006, che costò la vita a Francesco Annibali, Ounis Gasmi e Luigi Luchetti, le famiglie delle vittime, con il supporto e il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di San Benedetto del Tronto, hanno deciso di erigere una lapide commemorativa, che sarà svelata il 26 ottobre, alle ore 11, presso la banchina del Molo Nord del porto, alla presenza dei familiari delle vittime e dei rappresentanti delle istituzioni locali e nazionali, uniti dal desiderio di rendere questo evento un punto di partenza per iniziative future. Interverranno il Sindaco Antonio Spazzafumo, Alessandra di Maglio, Comandante della Capitaneria di Porto, Giuseppe Merlini, Direttore dell’Archivio Storico Comunale e Don Guido Coccia, Parroco della Chiesa di San Benedetto Martire. "È fondamentale che il sacrificio di queste persone non vada dimenticato. Oltre a essere un gesto dovuto alla memoria delle vittime, vogliamo che questa lapide serva come monito per tutti noi, affinché tragedie del genere non si ripetano mai più", dice Giovanna Scolastici, cugina di Francesco Annibali, che amava come un fratello. Sul Rita Evelin ha scritto Antonella Roncarolo: "Quando ho intrapreso il viaggio letterario che mi ha portato a scrivere sul naufragio - dichiara l’autrice del romanzo "Quel silenzio in fondo al mare – sapevo che stavo toccando una ferita ancora aperta nel cuore della nostra comunità. La tragedia sembrava essere caduta nell’oblio, sepolta sotto le sabbie mobili dell’indifferenza e del tempo che avanza. Ma le storie come queste non possono e non devono essere dimenticate. Il mio romanzo non è solo un racconto, ma un dovere di memoria che ho sentito profondamente. È stata una responsabilità dare voce a coloro che non ce l’hanno più, e tentare di far luce su un evento che ha cambiato per sempre la vita di molte famiglie e di una comunità intera. Questa lapide non è solo un simbolo di ricordo, ma anche un monito per il futuro. È un modo per dire che non dobbiamo mai smettere di imparare dalle lezioni, a volte durissime, che la vita ci pone davanti". Il motopeschereccio sambenedettese affondò a 20 miglia al largo del mare fra Pedaso e Porto San Giorgio e il relitto giace ancora in fondo al mare.

Stefania Mezzina