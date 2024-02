L’appello contro il degrado: lotta ai padroni di cani maleducati

Risalire ai padroni dei cani che defecano per strada analizzando la deiezione stessa. È questa la proposta, un po’ particolare, avanzata dal comitato Porto d’Ascoli Centro al comune, per far sì che i marciapiedi di zona smettano di rappresentare un campo minato agli occhi di cittadini e turisti. A scrivere è il presidente Elio Core, che chiede "una mappatura di tutti i cani presenti sul territorio della nostra città, dotandoli di un microchip nel quale sia inserito il codice del dna del cane, con un rilevatore da applicare sulla punta di un bastoncino da fornire agli organi preposti. Il bastoncino poggiato sullo sterco, individua il cane e il suo proprietario, consentendo quindi di inviare al domicilio del proprietario, la sanzione prevista. Altri comuni, nel nord Italia, hanno risolto il problema con questo innovativo metodo". Continua Core: "Nei giorni caldi, in particolare nel periodo estivo, gli odori nauseabondi si propagano nel quartiere e per transitare sui marciapiedi occorre fare gli slalom. La nostra città è vocata al turismo e come tale non può proiettare questa brutta immagine. Chiediamo quindi di porre in essere disposizioni atte a contrastare questo malcostume, maggiori e diffusi controlli da parte degli organi preposti, sanzionando i trasgressori delle regole comunali. Le disposizioni emanate dal comune di dotare i possessori di cani di bottigliette di acqua e paletta, sebbene da noi molto apprezzate, non sono sufficienti a debellare il fenomeno". Che sia realizzabile o meno, la proposta testimonia l’esasperazione di un quartiere che vuole, semplicemente, maggiore decoro.