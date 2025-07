L’appello degli imprenditori: "Cantiere navale bloccato. Non riusciamo a lavorare"

Un coro di voci preoccupate si leva dal porto sambenedettese. Preoccupano le condizioni di stallo del cantiere che interessa lo scalo. Lì i lavori di urbanizzazione sono fermi da settimane. Le imprese locali della nautica e della cantieristica, riunite sotto la Cna di Ascoli, denunciano gravi disagi che stanno compromettendo le attività e la programmazione di chi opera nell’area portuale. Le opere avviate nella primavera del 2024 avrebbero dovuto essere concluse entro agosto dello scorso anno. Le imprese avevano ricevuto rassicurazioni su una conclusione entro giugno 2025, ma oggi i lavori risultano ancora sospesi. "A causa dei lavori in corso ho già perso delle buone commesse che avrebbero potuto coprire l’incasso invernale, e in quel periodo ho avuto difficoltà a pagare i miei dipendenti – dichiara Daniele Malavolta (Ondamarina) – Nonostante diverse richieste, mi trovo a pagare un’area demaniale presa 2 anni fa, che tuttavia non posso utilizzare. I rimessaggi non sono stati fatti e non abbiamo potuto ritirare le barche. Abbiamo partecipato a diverse riunioni con i rappresentanti delle istituzioni: in un’azienda privata i problemi vanno risolti subito e non in tempi biblici, ma il meccanismo è troppo macchinoso". Anche Massimiliano Marchetti (Cantiere navale Marchetti) descrive una situazione critica: "La mia concessione, in particolare, ha un ingresso solo sul lato sud, dove è tutto bloccato. Da un anno a questa parte sto cercando di arrangiarmi con i miei contatti, ma senza possibilità di accesso al cantiere sto perdendo anche la possibilità di collaborazioni con operatori attivi in altri porti. Mi ritrovo senza autonomia, costretto a dipendere dalla disponibilità dei miei colleghi operatori, mentre le concessioni, le autorizzazioni e le utenze vengono comunque pagate senza poter utilizzare l’area". Federico Ascolani (Cantiere Navale Sambenedettese) mette in evidenza altri aspetti: "Attualmente il cantiere non ci consente di passare con il travel lift per il trasporto delle imbarcazioni. I lavori sono andati avanti a singhiozzo e la situazione sta diventando pesante, dato che abbiamo solo 3 o 4 posti per imbarcazioni. Abbiamo delle barche che per fortuna vanno incontro a un lungo rimessaggio, ma arriverà il momento in cui ci troveremo di fronte a ulteriori difficoltà. A metà agosto, poi, inizierà il fermo biologico dei pescherecci e, a meno di novità, rischiamo di ritrovarci come lo scorso anno, senza la possibilità di ritirare le barche". La Cna chiede interventi urgenti: "Un porto che si ferma, anche solo parzialmente, penalizza la filiera con ripercussioni che vanno oltre i confini comunali, soprattutto ora che la nautica marchigiana è una delle realtà più strategiche a livello nazionale" dichiara Gioia Furlanetto.

Emidio Lattanzi