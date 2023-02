L’appello del parroco di Castel di Lama: "State attenti alle truffe"

I raggiri stanno diventando una vera e propria piaga per anziani e persone in difficoltà. In questi giorni a Castel di Lama sono girate due persone: un uomo e una donna, che fingevano di raccogliere soldi per la chiesa e invece era una truffa. Dopo i fantomatici tecnici dell’acqua o del gas, carabinieri e amici di figli in difficoltà, ora i truffatori tirano in ballo anche la chiesa. La presenza delle due persone è stata segnalata e il sacerdote don Paolo Sabatini ha fatto un appello: "Mi hanno appena avvertito – ha detto don Paolo – che martedì giravano per Castel di Lama un uomo e una donna che a nome della parrocchia chiedevano soldi. Noi non abbiamo autorizzato nessuno a fare ciò per cui qualora dovessero presentarsi di nuovo siete pregati di chiamare immediatamente le forze dell’ordine. Vi chiediamo la cortesia di diffondere questa notizia, in modo da avvisare le persone anziane e coloro che potrebbero credere a questa truffa". Sulle tracce della coppia ora sono le forze dell’ordine, che indagano. I due vengono descritti come persone distinte, ben vestite, molto loquaci e persuasivi. Si sono presentate come volontari incaricati del parroco di Castel di Lama, per raccogliere soldi per la chiesa.

m.g.l.