L’appello:: "Più attenzione per le aree verdi"

A Porto d’Ascoli i cittadini chiedono maggiore decoro: sono molte le superfici che meriterebbero maggiore attenzione da parte del comune, tra cui alcune aree verdi sparse per la zona sud della città. A farsi portavoce delle proteste è Luciana Barlocci, che nel prossimo question time – previsto per mercoledì 20 marzo – discuterà un’interpellanza sulla superficie pubblica a pochi passi dal parco Eleonora, dove è stata depositata una gran quantità di sfalci e potature. "A Porto d’Ascoli, fra via Ticino e via Esino, insiste uno spazio verde di proprietà comunale con destinazione a verde pubblico – spiega la consigliera - Lo stesso spazio da tempo viene utilizzato dall’amministrazione comunale come deposito di potature e sfalci provenienti da altre aree della città. La permanenza di tale quantità di scarto persiste nello spazio per molti mesi successivi al deposito e la quantità immessa a dimora è talmente elevata da ergersi per metri. A poca distanza e pertinenti con il medesimo spazio, oltre alle civili abitazioni, insistono a nord il parco Eleonora, ad ovest il campo sportivo Eleonora, a sud la scuola media Cappella ed a est un opificio che lavora articoli in legno". Barlocci mette in chiaro che sarebbe compito del comune, oltre che ripristinare condizioni decorose, prevenire qualsiasi rischio di combustione. "Chiedo al sindaco e alla giunta – conclude la consigliera - quali azioni hanno intrapreso e quali intendono intraprendere al fine di ripristinare l’area e se valutano la possibilità di utilizzarla a scopi diversi rispetto all’attuale".