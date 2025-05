L’Appennino festival a Montemonaco

Per il quarto appuntamento della XVI edizione il Festival dell’Appennino, inclusivo di natura domenica 25 maggio ci si vedrà a Foce di Montemonaco con un’escursione suggestiva nel parco dei Monti Sibillini fino ai Laghi di Palazzo Borghese e nel pomeriggio ci sarà il concerto di Vincenzo Zitello e Fulvio Renzi. Una domenica di emozioni tra panorami mozzafiato e note poetiche di arpe e violino nel cuore dell’Appennino centrale. Il ritrovo per l’escursione è alle 8.15 a Foce di Montemonaco, con partenza alle ore 8.30. L’escursione è un anello con partenza e rientro a Foce di Montemonaco che ci condurrà fino ai laghi di Palazzo Borghese, ha una difficoltà EE, è lunga 12,52 km, con un dislivello di 790 mt e un tempo di percorrenza di circa 6 ore. L’escursione è impegnativa e adatta a chi è abituato a camminare in montagna e in buona salute. Al rientro intorno alle ore 14.30 pranzo libero con possibilità di usufruire dei ristoranti presenti in zona. Alle ore 16 ci sarà il concerto d’arpa celtica e arpa bardica di Vincenzo Zitello con il violinista Fulvio Renzi dal titolo ‘Graal’. La partecipazione è gratuita, ma è necessaria la prenotazione al fine di organizzare meglio l’evento, compilando il form nella data sul sito www.festivaldellappennino.it.

v. r.