Sos case popolari
Alessandro Caporaletti
Sos case popolari
Ascoli
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Gli 007 della storiaCaso VildozaRaccolta differenziataRagazzino mortoFunerali carabinieriSagre in Emilia Romagna
Acquista il giornale
CronacaL’applicazione dell’articolo 129 nel processo
18 ott 2025
GIUSEPPE ERCOLI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ascoli
  3. Cronaca
  4. L’applicazione dell’articolo 129 nel processo

L’applicazione dell’articolo 129 nel processo

L’articolo 129 del Codice di Procedura Penale (CPP) stabilisce l’obbligo per il giudice di dichiarare immediatamente cause di non punibilità, anche...

L’articolo 129 del Codice di Procedura Penale (CPP) stabilisce l’obbligo per il giudice di dichiarare immediatamente cause di non punibilità, anche...

L’articolo 129 del Codice di Procedura Penale (CPP) stabilisce l’obbligo per il giudice di dichiarare immediatamente cause di non punibilità, anche...

L’articolo 129 del

Codice di Procedura Penale (CPP) stabilisce l’obbligo per il giudice di dichiarare immediatamente cause di non punibilità, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del processo. Il giudice

è infatti tenuto a pronunciare una sentenza favorevole all’imputato se riconosce, senza bisogno di ulteriori indagini, una delle cause

di non punibilità previste

dalla legge.

Applicandolo, il giudice riconosce

d’ufficio con sentenza che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso, che il fatto non costituisce reato, non è previsto dalla legge come reato, ovvero che il reato estinto o che manca la condizione di procedibilità. Quando ricorre una causa di estinzione del reato

ma dagli atti risulta evidente

che il fatto non sussiste, che l’imputato non lo ha commesso, che il fatto non costituisce reato

o non è previsto dalla legge come reato, o il giudice pronuncia una sentenza di assoluzione o di non luogo a

procedere con la formula prescritta.

L’applicazione dell’articolo 129 del Codice di procedura penale ha portato dunque all’assoluzione dei

tre imputati per la morte di Carla Benigni, che morì folgorata il 14 agosto 2015 alla vigilia del festival di Castignano Templaria.

p.e.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

SentenzaGiustizia