L’appuntato scelto Carmine Sabatini va in pensione

I carabinieri di San Benedetto hanno festeggiato il pensionamento di una delle colonne della Compagnia e della Stazione dell’Arma, l’appuntato scelto Q.S. Carmine Sabatini. Originario del foggiano, si è arruolato nel 1987 e ha svolto il primo incarico nel maggio dell’anno successivo alla stazione dei carabinieri di Grottammare e in seguito trasferito alla stazione di Porto San Giorgio per poi tornare nel Piceno, alla stazione di San Benedetto nel giugno del 1998. Ha partecipato a numerose operazioni, anche di un certo rilievo, che hanno interessato il territorio. Alla cerimonia per il pensionamento, che si è svolta nella caserma di San Benedetto, erano presenti tutti i vertici locali dell’Arma: dal comandante della compagnia Francesco Tessitore al comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile Massimiliano D’Antonio e il comandante della stazione sambenedettese Pasqualino Palmiero.