Lara Amadio confermata alla presidenza dell’Avis di Cupra

Lara Amadio è stata riconfermata alla presidenza dell’Avis comunale di Cupra Marittima con l’85% dei consensi. Un risultato che ha premiato il suo impegno e il lavoro svolto nell’ultimo mandato, che ha visto crescere il numero degli iscritti, arrivati a quasi 300, e un incremento significativo delle donazioni.

Oltre alla riconferma della Presidente, sono stati rieletti anche il vice presidente Mario Pulcini e la segretaria Maria Teresa Pomili. I nuovi eletti sono: Danilo Palamara, nominato tesoriere e Antonio Vallorani, che assume il ruolo di addetto contabile di bilancio. Il Consiglio si completa con l’ingresso di Alessandro Spinozzi, Roberta Rossi e Donatella Rodilossi.

Nel corso della prima riunione del nuovo Direttivo, è stata conferita la carica di Presidente Onorario a Mario Verdecchia, una nomina voluta dalla presidente Amadio in segno di riconoscimento per il suo impegno costante. Verdecchia, infatti, è iscritto all’Avis comunale di Cupra Marittima dal 1979, anno della fondazione dell’associazione.

"Continueremo a lavorare per migliorare la nostra attività e per far crescere il nostro impegno, sempre nell’interesse della comunità", ha dichiarato subito dopo la riconferma, Lara Amadio.