L’arca dei folli e i loro ’Doni d’arte’

Si chiama Doni d’arte per Natale l’iniziativa promossa dall’associazione L’arca dei folli e si terrà sabato prossimo alle 10,30 e alle 15,30, nella Sala Consiliare di Cupra. L’iniziativa è nata dalla partecipazione a MarcheStorie con il comune di Cupra Marittima è sarà una festa per la consegna dei doni da parte dei bambini dei corsi d’arte de L’Arca dei folli ai loro genitori. Intanto lunedì è stata inaugurata la Mostra Presepe dello scultore Nazzareno Tomasetti con l’allestimento del figlio, poeta Danilo Tomassetti, allestita nei locali di via Trento n. 12. Dal 23 dicembre al 7 gennaio, invece, sarà visitabile la mostra Oltre dalle 9,30 alle 19,00, nella Chiesa di Sant’Egidio, lungo la nazionale nel centro di Cupra Marittima. Vi sono esposte le opere dei bambini del corso tenuto dal maestro Annunzia Fumagalli e dalla dottoressa Greta De Berardinis, direttore del museo Tomassetti.