L’arca di Noè e la storia di tre pinguini: il diluvio diventa spettacolo per ragazzi

3Oggi e domani, al Teatro delle Energie di Grottammare, avrà luogo il secondo appuntamento con la stagione del Teatro per la Scuola, iniziativa promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Grottammare e da Proscenio Teatro, nell’ambito di TIR (Teatri in Rete), il più grande circuito di teatro per ragazzi, scuole e famiglie nella parte sud della Regione Marche. In scena uno spettacolo che racconta, attraverso le buffe vicende di tre pinguini, una storia antica e conosciuta nelle culture di tutto il mondo, quella del Diluvio e dell’Arca di Noè. Un lavoro divertentissimo che potrà essere letto a più livelli, asseconda dell’età, ma certamente in grado di catturare l’attenzione e stimolare la fantasia del pubblico dei più piccoli. Da dieci anni, le Scuole dell’Infanzia e Primarie della Città di Grottammare, entrano nel Teatro delle Energie, per assistere ad uno spettacolo con attori veri.