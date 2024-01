L’Archeoclub riscopre i sentieri dei pellegrini tra il VII e XV secolo

I sentieri percorsi dai pellegrini in Italia e in Europa a cavallo tra il VII e XV secolo, sarà questo il tema del primo incontro del 2024 promosso dalla sezione Archeoclub di Montegiorgio in collaborazione la sede di San Severino Marche. L’appuntamento è fissato per sabato 13 gennaio alle 17,30 nel salone di palazzo Passari sede del municipio nel centro storico di Montegiorgio, ospite e relatore lo studioso Roberto Ranciaro, autore del libro ‘Atlante dei cammini cristiani medievali’. Una precisa ricostruzione delle strade e delle tappe seguite da frati e pellegrini per raggiungere le città e i luoghi di maggiore interesse storico e spirituale della cristianità nel periodo medioevale con le relative abitudini e nozioni storiche, sentieri che ancora oggi vengono percorsi con i dovuti ammodernamenti dell’epoca in cui viviamo dai pellegrini. L’incontro sarà ad ingresso libero, per info è possibile contattare il numero 340-3378724.