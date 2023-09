L’architetto. Mostardi trovato morto

Tragico rinvenimento in un alloggio in via San Giacomo a Porto d’Ascoli, la strada che costeggia la riviera. Intorno alle 18,30 di ieri è stato trovato privo di vita l’architetto Piergiorgio Mostardi, ottantenne, che viveva solo nel suo appartamento al civico 16. A dare l’allarme sono stati alcuni conoscenti che da alcuni giorni non lo vedevano in giro. "Di solito prendevamo il caffè insieme, era un caro amico – racconta il vicino di casa – però da circa sette giorni non si faceva vedere. Ho provato a chiamarlo ma senza avere alcuna risposta. Mi sono preoccupato e da alcuni giorni stavo cercando di sapere sue notizie. Questa sera abbiamo dato l’allarme e sono arrivati i vigili del fuoco di San Benedetto che hanno aperto la porta. L’architetto era a letto, privo di vita, nella sua camera. Sono affranto". Sul posto sono arrivati i sanitari della Potes 118, il medico ha potuto solo verificare l’avvenuto decesso, mentre per gli accertamenti sono intervenuti i carabinieri della locale stazione. Il professionista in pensione potrebbe essere stato stroncato da un improvviso malore che l’ha sorpreso nel sonno, ma gli accertamenti delle forze dell’ordine, al momento, non escludono altre ipotesi. Dell’accaduto è stata informata l’Autorità Giudiziaria che dovrà decidere se eseguire o meno eventuali approfondimenti, se non altro per stabilire da quanti giorni il professionista è deceduto e stabilire le eventuali cause. La salma, in serata, è stata composta nell’obitorio dell’ospedale di San Benedetto a disposizione dell’Autorità competente. L’architetto Piergiorgio Mostardi era noto a Porto d’Ascoli, dove la notizia della sua morte si è diffusa in fretta di casa in casa ed ha destato profondo cordoglio in tutto il vicinato.