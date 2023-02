L’archivio storico e liceo scientifico recuperano storie di solidarietà cittadina: le ricerche documentali degli studenti sono parte dei progetti del Grand Tour Cultura 2023. In occasione dell’ottava edizione del Grand Tour Cultura, iniziativa che mette in rete musei, archivi e biblioteche della regione Marche, sabato 11 febbraio, alle 17, l’archivio storico comunale organizza a Palazzo Piacentini l’incontro dal titolo ‘A favore degli sventurati’. Il tema del Grand Tour Cultura di quest’anno è ‘Mettiamoci in gioco! Reti culturali di solidarietà a sostegno della comunità’: per questo l’Archivio Storico si è messo all’opera insieme agli studenti del liceo scientifico ‘Rosetti’ in un progetto di alternanza scuola-lavoro per rintracciare documenti storici che riportano menzioni di episodi di solidarietà cittadina. Ai visitatori che parteciperanno all’incontro sarà presentato il frutto di questa ricerca, consistente in una serie di testimonianze riportate da fonti scritte di diversi episodi della storia del territorio che hanno visto i cittadini adoperarsi in opere di soccorso, carità e sostegno per i loro prossimi. Tra le storie emerse dal lavoro degli studenti, il racconto di come la città sostenne le famiglie delle vittime del naufragio delle paranze ‘Antonio’ e ‘Giava’ del 1893, l’opera di suor Maria Gorgeraux e del dottor Francesco Paolucci durante l’epidemia di colera che colpì il territorio nel 1886, l’intervento degli ‘sbarzocchi’ sambenedettesi, le guardie municipali e i cittadini in aiuto degli abitanti di Porto d’Ascoli durante l’esondazione del Tronto del 1897, la raccolta di offerte promossa dal sindaco Alfredo Scipioni a sostegno delle famiglie delle vittime del naufragio del motopeschereccio ‘Pinguino’ nel 1966 e, infine, la solidarietà dimostrata dai cittadini sambenedettesi in seguito allo straripamento dell’Albula nel 1970.