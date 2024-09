L’arciere ascolano trionfa. Scancella è primo in regione

Grande risultato, quello ottenuto dall’arciere ascolano Giuliano Scancella. L’atleta che difende i colori della ‘Compagnia Arcieri Sagittari Castro Fulignan’ di Folignano, infatti, con lealtà e correttezza sportiva, ha conquistato il titolo di campione regionale Marche al campionato ‘Lega Italiana Arcieri Storici’. Il successo, per Scancella, è arrivato domenica scorsa nella categoria ‘Messere foggia storica’. Le gare si sono svolte a Norcia, grazie all’organizzazione curata dalla compagnia de ‘Gli Arcieri del Bosco Sacro’, e hanno visto la partecipazione di oltre 180 atleti provenienti da tutta Italia che si sono dati battaglia su un percorso di diciotto piazzole per conquistare la ‘Freccia di ghiaccio’ destinata al miglior arciere. Nell’occasione, è stata effettuata la premiazione per la fine del campionato italiano e regionale della ‘Lega Italiana Arcieri Storici’. L’arciere Giuliano Scancella è da anni protagonista ad Ascoli del ‘Palio degli Arcieri’ con il sestiere di Porta Romana (ha sfiorato la vittoria quest’anno disputando lo spareggio) ma nel corso della stagione partecipa anche alle gare promosse dalle diverse federazioni come Fitarco, Fidasc e Fitast, con diverse tipologie di arco e ottenendo ottimi risultati. La disciplina del tiro con l’arco, nel Piceno, continua ad essere molto praticata, anche grazie a tante società sportiva che sono nate nel corso degli ultimi anni. Tanti gli arcieri che, in questo periodo, si sono messi in mostra, con Giuliano Scancella che sicuramente rappresenta uno tra gli atleti più apprezzati e affermati a livello nazionale. L’ascolano, tra l’altro, è anche maestro e ha diversi allievi. Inoltre, Scancella è sempre impegnato anche nel terzo settore, tanto che spesso viene coinvolto in alcuni laboratori e dimostrazioni di tiro con l’arco nelle scuole e con le associazioni giovanili del territorio. Il titolo di campione regionale, dunque, rappresenta per l’arciere la ciliegina sulla torta di una carriera assolutamente straordinaria.

Matteo Porfiri