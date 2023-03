L’Arengo prova a fare cassa Dall’Odeon al mercato: il piano

L’Arengo ha diramato la lista completa dei beni immobili inseriti nel piano delle alienazioni e delle valorizzazioni relativo al triennio 2023-2025. Beni in vendita per un valore complessivo di oltre 2milioni (esattamente 2.124.764 di euro) così ripartiti: 1.386.274 euro per quanto riguarda il 2023; 196.200 euro per il 2024; 542.280 euro per il 2025. Tra quelli inseriti nell’attuale anno solare c’è anche il fabbricato ex Odeon, attualmente in affitto ad uso cinema. Un’area di 8.500 mq per un valore complessivo di 583.200 euro. Così come il fabbricato ex sede dell’associazione Ama Aquilone di Appignano (230mila euro) e il mercato di via Recanati (300mila euro) che durante la seduta consiliare aveva attirato le attenzioni di opposizione e maggioranza con il sindaco Maro Fioravanti che aveva commentato quanto l’immobile fosse in grado di rappresentare una ricchezza per il quartiere di Porta Maggiore.

Sono stati inseriti, invece, per il 2024 l’edificio ex Parisani costituito da fabbricato con annessa corte esterna di circa 5mila mq, nonché il palazzo ex Diamanti anch’esso con corte per complessivi 10mila mq. Entrambi siti in località Valleorta di Appignano. Ad essi va poi ad aggiungersi l’ex collegio Cantalamessa di Grottammare per quanto riguarda il 2025. Nel piano di valorizzazione, sempre relativo a questo triennio, invece l’amministrazione cercherà di riqualificare palazzo Pacifici, l’ex caserma dei Carabinieri (via Manilia e corso di Sotto), il palazzetto longobardo che ospitava l’ostello della gioventù di via dei Soderini, alcuni fabbricati siti nella zona della riserva naturale della Sentina a San Benedetto e i box presenti al cimitero di Borgo Solestà (via San Serafino da Montegranaro). Sono previsti interventi anche in alcune importanti zone verdi come le aree boschive di Villafranca (Vallecastellana) e Piagge. Per quanto riguarda le strutture sportive si interverrà anche sui campi di calcetto in località Battente.

Alcuni beni compaiono sia nel piano alienazioni che in quello delle valorizzazioni: appartamento ex Laudi, negozio ex Bracchetti (entrambi in via Rigantè) e il mercato di via Recanati. Immobili sui quali l’Arengo ha intenzione di mettere in atto un’opera di riqualificazione, mantenendo però allo stesso tempo la possibilità di tenere aperta di avviare un’eventuale cessione qualora si dovessero presentare offerte degne di valutazione. L’inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto della tutela storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale.

Massimiliano Mariotti