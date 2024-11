L’Arengo punta al ringiovanimento per fermare la fuga dal territorio

Nella commissione esaminatrice erano presenti anche il segretario generale Vincenzo Pecoraro e il dirigente Maurizio Conoscenti. L’opera di ringiovanimento sta riguardando anche l’Arengo, seppur la stessa ha potuto mettere in palio pochissime posizioni. Il percorso tracciato dall’attuale amministrazione per provvedere all’assunzione di nuove unità rientra nel piano triennale di fabbisogno del personale relativo al periodo dal 2024 al 2026. Tutto era stato oggetto di approvazione sulla base della deliberazione della giunta comunale 29 del 30 gennaio 2024, poi modificato ed integrato con la successiva deliberazione 106 dell’11 aprile sempre di quest’anno. Quanto sancito prevedeva per l’appunto la copertura di tre posti con la posizione professionale di funzionario amministrativo in relazione all’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione (ex categoria d) a tempo pieno e indeterminato, mediante concorso pubblico. La possibilità offerta riguarderà anche il consorzio universitario Piceno, ai sensi dell’accordo sottoscritto in data 18 luglio 2024 al quale sarà permesso di attingere alla graduatoria stilata. Ciò riguarderà la posizione a partire dal candidato che si classificherà nella posizione immediatamente successiva a quella dell’ultimo assunto dal comune di Ascoli al fine di favorire la copertura di un posto.

Se il concorso andato in scena nella giornata di mercoledì si riferiva a candidati in possesso del titolo di laurea, quello poi seguito ieri era rivolto anche ai diplomati. E questo ha favorito una partecipazione di certo maggiore rispetto alla prima. Anche se poi rispetto ai circa cinquecento iscritti, ad effettuare il test selettivo in realtà sono stati quasi in duecento. Quello della fuga di cervelli o talenti, chiamatelo come volete tanto la sostanza non cambia, resta una piaga di non poco conto per la città di Ascoli che nel corso degli ultimi anni ha dovuto fare i conti con un crollo demografico senza precedenti. Le politiche che l’attuale amministrazione Fioravanti intende portare avanti stanno cercando di rivolgere lo sguardo proprio nel favorire il ritorno in città di coloro che hanno deciso di andare a lavorare fuori, oppure nel provare ad abbracciare anche chi proviene da altre località e paesi. Questi risultano essere i profili nei confronti dei quali, a seguito della ristrutturazione di alcuni palazzi storici, verrà offerta la possibilità di poter beneficiare di canoni di locazione calmierati. A patto però che optino per portare la propria residenza ad Ascoli.

