L’Arengo sulla ’via della felicità’ "Corsi stravaganti e obbligatori"

Corsi di formazioni obbligatori per i dipendenti del Comune per cercare la ‘via della felicità’. L’ultima iniziativa dell’attuale amministrazione non è andata giù a parte dell’opposizione, sia per la "stravaganza" dell’idea sia per i "costi ritenuti eccessivi", ma soprattutto per il carattere dell’obbligatorietà. Il nodo in questione riguarda un appuntamento formativo organizzato il 14 marzo scorso a palazzo dei Capitani con Richard Romagnoli, autore di best seller sulla spiritualità e sulla crescita personale. Nell’invito diffuso dal sindaco Marco Fioravanti si legge che la "partecipazione è assolutamente obbligatoria per tutti i dirigenti, le posizioni organizzative e i dipendenti invitati. Non sono ammesse assenze tranne che per motivi opportunatamente e preventivamente giustificati". Nello stesso avviso si anticipa il format dell’evento, con esercizi "esperienziali di attivazione della happygenetica, esercizi di Heart Coherence per la sperimentazione scientifica dell’empatia di gruppo, il viaggio nelle "5 stanze della vita" e simulazioni di gestione del conflitto.

"Questo appuntamento, unitamente ad un’altra giornata dedicata, è costata alle casse comunali la modica cifra di 12.200 euro – attacca Francesco Ameli del Partito Democratico –. Concordo pienamente sulla necessità di formare i nostri dipendenti comunali, ma come ho già scritto, ritengo i costi assolutamente eccessivi. Mi lascia basito – continua Ameli – l’obbligatorietà che il sindaco ha dato con la sua lettera. Mi chiedo e chiedo alla cittadinanza: se si vuole pensare alla felicità ed al benessere dei dipendenti di una pubblica amministrazione, già solo redigere una comunicazione con cui si evidenzia l’obbligatorietà della partecipazione, non rappresenta una ’soggezione psicologica’ in realtà in contrasto con l’auspicata felicità che si vorrebbe ottenere?". "Tutto molto interessante, ma anche tutto molto stravagante", aggiunge Ameli, per il quale "le attività formative messe in atto sembrano avere più i contorni di un’azienda privatistica che quelli di un’amministrazione pubblica. Sarà inoltre interessante capire quali rapporti intercorrano tra la società che ha offerto consulenza ed altre iniziative che sono state fatte in città – attacca ancora Ameli, che ha presentato un’interrogazione consiliare sull’argomento –. Il sindaco Fioravanti può legittimamente fare tutti i ’percorsi esperienziali’ che vuole ma è assolutamente inaccettabile che imponga di farli ad un ristretto numero di dirigenti e dipendenti comunali, per giunta a spese dei cittadini ascolani".

Domenico Cantalamessa