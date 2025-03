L’arrivo di Lollobrigida e Kadis. Dagli sbandieratori al convegno

E’ stata un’accoglienza davvero calorosa quella che la città di Ascoli ha riservato al Commissario Europeo per la Pesca e gli Oceani, Costas Kadis, in visita per la prima volta in Italia. Il Commissario accompagnato dal Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, proveniente da Roma dove aveva partecipato ad un convegno sul settore della pesca, è arrivato in Piazza del Popolo intorno alle 19.30 ed è stato accolto dal sindaco Marco Fioravanti, dalla Giunta e dai consiglieri comunali e da una delegazione della Quintana di Ascoli con sbandieratori e musici. Successivamente c’è stato il trasferimento al ristorante ‘Locanda Imperfetta’ per una conviviale. Questa mattina Kadis e il Ministro Lollobrigida saranno invece in visita a San Benedetto, accolti dal Presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli. Nel corso della giornata, il Ministro Lollobrigida e il Commissario Kadis, accompagnati dalle autorità e dalle istituzioni regionali e locali, visiteranno alle 9.30 il comando delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera di San Benedetto del Tronto; alle 10 il Museo del Mare e della Civiltà Marinara delle Marche. Alle 11, presso l’Università Politecnica delle Marche nella sede di San Benedetto, si terrà un incontro con i rappresentanti del settore della pesca locale. Al centro dell’incontro vi sarà la presentazione del corso universitario Management per la valorizzazione sostenibile delle aziende e delle risorse ittiche, illustrata dal Rettore Gian Luca Gregori.

Valerio Rosa