’L’arte del vino all’Arengo’. Un viaggio nel gusto per scoprire eccellenze

Un intero fine settimana dedicato alla cultura enologica, all’arte e alla valorizzazione del patrimonio storico e creativo: sabato 24 e domenica 25 maggio 2025 si svolgerà ad Ascoli l’evento ’L’Arte del Vino all’Arengo: un viaggio tra arte e gusto’, ospitato nella Sala della Vittoria della Pinacoteca Civica e nel Giardino dell’Arengo. La manifestazione offrirà un’opportunità unica di scoprire le eccellenze vinicole del territorio e di degustare una selezione dei migliori vini prodotti nelle colline locali.

L’iniziativa propone un percorso esperienziale che intreccia degustazioni di vini del territorio, laboratori didattici per bambini, visite guidate, un originale workshop artistico e convegni, con l’obiettivo di avvicinare un pubblico ampio e variegato al mondo del vino, attraverso le sue connessioni con la storia, l’arte e la creatività. Parteciperanno 15 cantine del territorio piceno: Sangiovanni, Tenuta Spinelli, Terre d’Arengo, Velenosi, Tenute Polini, Clara Marcelli, Simone Capecci, La Canosa, Vini Centanni, Il Crinale di Cavino, De Angelis, Dianetti, Tenuta La Riserva, Numa, Le Caniette.

Durante l’evento sarà disponibile una card sconto, che darà diritto all’ingresso ridotto negli altri musei della città. L’inaugurazione ufficiale è prevista per sabato 24 maggio alle ore 16.30 presso le sale della Pinacoteca Civica, alla presenza delle autorità. A seguire, un primo incontro pubblico sul tema ’Vino e salute – Consumo consapevole e nuovo codice della strada’.

Inoltre nella giornata di domenica, esperti del settore vitivinicolo, economisti e imprenditori si confronteranno su temi di grande attualità: Cultura d’impresa per nuove opportunità di mercato. Dealcolati ed enoturismo (ore 11); Cambiamento climatico e sostenibilità. L’AI in cantina (ore 15); Grenache: storie, potenzialità e sviluppo di un vitigno rosso autoctono (ore 17).

Il progetto di valorizzazione culturale "L’Arte del Vino all’Arengo" rappresenta un’occasione per riflettere sul valore culturale del vino e per promuovere le eccellenze del territorio ascolano attraverso una formula innovativa, capace di coniugare conoscenza, convivialità e partecipazione. Ci saranno poi laboratori didattici per bambini ad ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria (333.3276129 – 0736.298213).

Tra gli appuntamenti più attesi, ci sarà la visita guidata alle collezioni della Pinacoteca Civica, a cura del Professor Stefano Papetti, prevista per domenica 25 maggio alle ore 11.

Valerio Rosa