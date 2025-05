L’Arte del Vino in vetrina

Fine settimana tutto dedicato a tradizione, arte e sapori. Oggi e domani è infatti in programma ’L’Arte del Vino all’Arengo: un viaggio tra arte e gusto’: evento che trasformerà il centro storico in un palcoscenico d’eccellenza, dove il vino racconta storie di territorio, creatività e cultura. Due giorni ricchi di emozioni, esperienze sensoriali e scoperte, per immergersi completamente nell’universo del vino e delle sue molteplici sfaccettature.

Parteciperanno 15 cantine del territorio piceno: Sangiovanni, Tenuta Spinelli, Terre d’Arengo, Velenosi, Tenute Polini, Clara Marcelli, Simone Capecci, La Canosa, Vini Centanni, Il Crinale di Cavino, De Angelis, Dianetti, Tenuta La Riserva, Numa, Le Caniette. L’inaugurazione ufficiale si terrà questo pomeriggio alle 16.30 nella Sala della Vittoria della Pinacoteca Civica, alla presenza delle autorità. A seguire, un primo incontro pubblico sul tema ’Vino e salute – Consumo consapevole e nuovo codice della strada’.

Domani invece, esperti del settore vitivinicolo, economisti e imprenditori si confronteranno su temi di grande attualità: Cultura d’impresa per nuove opportunità di mercato. Dealcolati ed enoturismo (ore 11); Cambiamento climatico e sostenibilità - L’AI in cantina (ore 15); Grenache: storie, potenzialità e sviluppo di un vitigno rosso autoctono (ore 17).

"Con grande entusiasmo ospitiamo in città una kermesse capace di coniugare le nostre bellezze artistico-culturali alle tante eccellenze enologiche del territorio – ha dichiarato il sindaco Marco Fioravanti – Questa manifestazione rappresenta un’importante occasione per mettere in risalto il patrimonio vitivinicolo del Piceno, sottolineando il ruolo della città capoluogo come culla di sapori che coniugano tradizione e innovazione". Soddisfatto anche l’assessore regionale Andrea Maria Antonini: "L’evento ‘L’Arte del Vino all’Arengo’ rappresenta un momento fondamentale per valorizzare le eccellenze vitivinicole del nostro territorio, che si distinguono non solo per qualità e tradizione, ma anche per l’innovazione e la sostenibilità".

Il programma del weekend include laboratori didattici gratuiti per bambini dai 5 ai 12 anni. Domani, inoltre, alle ore 11 è prevista una visita guidata alla Pinacoteca Civica con il Professor Stefano Papetti, seguita nel pomeriggio, alle ore 16, dal workshop artistico nel Giardino dell’Arengo, con l’artista André Benedetto. Sarà inoltre disponibile una card sconto per accedere a tariffe ridotte negli altri musei della Rete Museale Civica di Ascoli. Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso gratuito.

Valerio Rosa