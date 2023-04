L’arte per dialogare

Sabato 6 e domenica 7 maggio ad Ascoli arriva Cultur-All Day, la manifestazione che si concentrerà sui temi del welfare culturale e dell’utilizzo della mediazione artistica come strumento di mediazione sociale nelle aree di disagio sociale, patologico e di emergenza educativa a cura di Caleidoscopio Aps, in collaborazione con Bottega del Terzo settore e La Casa di Asterione . Sabato alle ore 18, a San Pietro in Castello “Thioro – Un Cappuccetto Rosso senegalese”, . Domenica dalle ore 9 alle 18.30, spazio a talk, tavola rotonda e performance artistiche. Prenotazione obbligatoria per gli eventi.