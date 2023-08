’L’arte per l’arte’ Ventuno opere esposte in corso Cefalonia

Ultimo giorno per visitare la collettiva d’arte Contemporanea ‘L’ Arte per l’Arte’ presso la galleria Le Vie dei Colori Art Gallery di Palazzo Erioni Falconi in corso Cefalonia 50, a Fermo (fino alle 20). Curatori ed organizzatori, i romani Laura Nori e Massimiliano Dorinzi che da anni creano e organizzano eventi artistici. "Quindici artisti provenienti da varie zone d’Italia per un totale di 21 opere d’arte esposte con l’utilizzo di diverse tecniche pittoriche tra cui olio e pastello- fa sapere Lorena Massucci che recentemente ha trasformato il suo laboratorio in spazio espositivo- i numerosi ospiti che dal 6 agosto hanno visitato l’esposizione, sono rimasti positivamente colpiti anche dalla bellezza del nostro centro storico e degli eventi che l’hanno caratterizzato durante il periodo estivo. Dopo quella con artisti locali, in luglio, siamo alla seconda mostra: diverse novità anche per la stagione invernale".

g. c.