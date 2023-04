L’artista LeoDec firma il suo terzo singolo

Continua a prendere forma il progetto dell’artista ascolano ‘LeoDec’. E’ appena uscito, infatti, il suo terzo singolo da solista, intitolato ‘Feeling’. Si tratta di un pezzo in cui Leonardo De Cesare, questo il suo nome di battesimo, mischia ancora le carte in tavola, dimostrando di avere un visione a 360 gradi che gli permette di muoversi senza difficoltà fra stili e tematiche differenti. Per questo terzo singolo Leonardo collabora, nuovamente, con suo fratello Lele, alias Emanuele De Cesare. Tra i due artisti è un vero e proprio affare di famiglia. Lele, infatti, classe 2003, iniziò quasi per gioco a scrivere testi sopra le produzioni del fratello Leonardo. La cosa funzionò a tal punto che i brani presero forma ed Emanuele decise di pubblicarli, arrivando a rilasciare tre singoli nel 2022 che riscossero ottime recensioni, permettendo a questo giovane talento di farsi notare. Caratterizzato da un beat asciutto, essenziale, cucito alla perfezione sulle barre di Lele, ‘Feeling’ parla del valore dei sacrifici che si fanno per perseguire la propria passione per la musica, nonché della soddisfazione di farlo con i propri ‘fratelli’. "Un valore inestimabile – conferma l’artista -, che va ben oltre qualsiasi cosa tu possa ottenere". Un brano, ‘Feeling’, che pone un nuovo tassello sul progetto ambizioso di Leonardo, che un pezzo alla volta sta dando vita al suo personale paradiso artistico. ‘LeoDec’ ha 25 anni e si avvicinò giovanissimo alla musica, visto che a undici anni intraprese già lo studio del sassofono. Nel corso della sua carriera ha collaborato anche con artisti del calibro di Laioung e Jack The Smoker. Al momento Leonardo sta concludendo il suo primo album solista, che coinvolge al suo interno molti artisti della scena ascolana e che uscirà nei prossimi mesi".

Matteo Porfiri