Las Vegas Playground Weekend", Basket, Cibo e Musica per 3 Giorni di Divertimento!"

Basket, cibo e tantissima musica: sono questi i protagonisti della prima edizione del ‘Las Vegas Playground Weekend’ in programma per il 7, 8 e 9 luglio. L’evento, voluto dall’‘Associazione Las Vegas’, consiste in un torneo, diviso in due categorie ‘Under 17’ e ‘Senior’: avrà come premi per le squadre vincitrici, degli anelli in perfetto stile Nba per la squadra della categoria ‘Senior’ e delle medaglie per la categoria ‘Under 17’, tutti interamente realizzati a mano appositamente per il torneo. Alla tre giorni di basket si aggiunge una parte serale, ‘Vegas Garden’, con tre eventi ad ingresso gratuito. Venerdì 7, dalle 18 a mezzanotte, nell’area adiacente ai campi Las Vegas, andrà in scena il party a cielo aperto ‘Vegas Bobo-Go Bobo Go’ a cura de ‘La bottega di Bobo’. Sabato 8, dalle 18 a mezzanotte, sarà la volta di Vegas Geko, con area food e drink e musica live. Fulcro prima e File Toy dopo daranno il via alla serata, che continuerà con Mudimbi. Nella serata conclusiva del 9 luglio, dalle 18 alle 21 ripartirà l’area food e drink, poi la ribalta sarà tutta per Kenzie, Bleach e Gabs, che apriranno per Dargen D’Amico. "È per noi motivo di gioia – commenta l’assessore Cinzia Campanelli - realizzare questo formato del quale ci siamo subito innamorati".