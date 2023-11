Lascia la fidanzata al ristorante e si schianta: positivo all’alcol test

Aveva deciso di festeggiare il giorno di San Valentino in compagnia della fidanzata, ma la serata non è finita come aveva immaginato.La coppia ascolana lo scorso 14 febbraio ha scelto un ristorante di Civitella per trascorrere una serata che è iniziata in maniera romantica, ma si è man mano complicata; i due fidanzati hanno cominciato a litigare animosamente, tanto che lui improvvisamente ha preso la sua auto e si è diretto verso Ascoli lasciando lei sola al ristorante. L’uomo deve aver premuto un po’ troppo l’acceleratore della sua Panda finendo fuori strada, giù per una scarpata. Provvidenziale è stato l’intervento dei vigili del fuoco e dei sanitari del 118: i primi hanno recuperato la vettura, mentre i sanitari lo hanno trasportato all’ospedale di Sant’Omero. Il prelievo di sangue ha fatto emergere un quantitativo di alcol nel sangue di gran lunga superiore al consentito: 2,66 grammi di alcol per litro. Il 43enne ascolano difeso dall’avvocato Umberto Gramenzi è stato condannato dal tribunale di Teramo a un anno di arresto per guida in stato di ebrezza aggravata dall’aver provocato un incidente stradale: la pena sarà sostituita, come da nuova normativa, con lavori socialmente utili. Gli è anche stata revocata la patente. Potrà tornare a guidare fra tre anni, previo esame di guida. Non sarà difficile. Più complicato sarà ricostruire il rapporto con la fidanzata.

p. erc.