Lascia la macchina aperta e il ladro la ripulisce. I carabinieri sorprendono un topo d’auto

Ha atteso un attimo di distrazione del proprietario di un’auto e quei secondi in cui la vettura è rimasta incustodita gli sono stati sufficienti per fare razzia all’interno dell’abitacolo, per trafugare oggetti di valore e rubare denaro contante. L’azione fulminea, però, non è stata sufficiente per sfuggire ai carabinieri che lo hanno incastrato e identificato attraverso i sistemi di videosorveglianza. E’ così che i militari dell’Arma di Porto Sant’Elpidio, hanno risolto un episodio di furto aggravato su un’auto. Dopo aver ricevuto una querela da parte di un uomo del posto, i carabinieri hanno infatti denunciato alla competente autorità giudiziaria, un 30enne di nazionalità ucraina. Il giovane straniero, già noto alle forze dell’ordine per altri precedenti, dovrà rispondere del reato di furto aggravato. La vittima, nella denuncia fatta ai carabinieri, aveva raccontato di aver lasciato l’auto aperta qualche istante, quindi, approfittandone, il malvivente aveva asportato oggetti personali e contanti. Sono scattate così immediatamente le indagini a tappeto e l’ucraino è stato individuato grazie all’analisi dei filmati di videosorveglianza pubblica e privata. I carabinieri fanno sapere che continueranno a garantire la sicurezza della comunità e a perseguire ogni forma di criminalità. L’intervento tempestivo dei militari dell’Arma ha comunque ristabilito un senso di sicurezza e dimostrato il continuo impegno nella lotta contro il crimine.

fab.cast.