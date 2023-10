Lascia un’eredità pesante. Tutti gli investimenti Ciip

E’ importante l’eredità lasciata da Pino Alati quale presidente della Ciip. La notizia del suo decesso ha colto di sorpresa la classe dirigente della Ciip che ha guidato a lungo e che si è stretta intorno alla famiglia. La sua prima battaglia nel 2011 è quella che ha reso bancabile il Piano d’Ambito che ha segnato la svolta decisiva per l’industrializzazione del SII delle Marche sud. "La Ciip ha così potuto realizzare in questi 12 anni ben 248 milioni di investimenti per le infrastrutture del SII. Con la credibilità guadagnata sul campo è stato possibile acquisire oltre 100 milioni di finanziamenti a fondo perduto che hanno consentito alla di avviare opere strategiche quali il rifacimento dell’acquedotto del Pescara e la realizzazione dell’interconnessione acquedottistica ’Anello dei Sibillini’ che riguarda la messa in sicurezza delle popolazioni di più della metà del territorio della Regione Marche dalle ricorrenti crisi idriche" fanno sapere dalla Ciip. Alati ha fronteggiato anche il terremoto del 2016 a cui è seguita immediatamente un altrettanto gravissima crisi idrica durata ben 6 anni, che hanno fortemente impattato sulla disponibilità della risorsa idrica per le popolazioni delle province di Ascoli e Fermo, facendo approvare un piano industriale che ha fatto spostare al 2047 la fine dell’affidamento in house del SII alla Ciip ed ha stabilito la durata della vita della società fino al 2100. "È riuscito a dare concretezza alla gestione unitaria del SII da parte della Ciip spa riprendendo in gestione i depuratori dalla PicenaAmbiente e dal Piceno Consind così come stabilito dalla legge e garantito dall’Ato 5 all’atto dell’affidamento del servizio".

Alati fin dal 2014 ha tessuto rapporti di collaborazione tra gestori pubblici idrici ed ambientali della Regione mediante la creazione di due contratti di rete con Tennacola, Astea, Acquambiente, Asite. È riuscito a fare della Ciip anche una componente decisiva della ricostruzione del nostro territorio ottenendo della Usr l’affido della progettazione e della realizzazione delle infrastrutture civili del Comune di Arquata ed a fare della CIIP il soggetto attuatore della digitalizzazione di tutte le reti in tutti i comuni interessati dal terremoto del 2016 della Regione Marche e della Regione Abruzzo, mediante un accordo con il commissario straordinario alla ricostruzione sisma Guido Castelli. "Alati – concludono dalla Ciip – lascia ai sindaci soci il difficile compito di raccogliere questa feconda eredità che va certamente alimentata e sviluppata ancor di più".

Peppe Ercoli