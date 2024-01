"Lasciamo al passato immagini e racconto di tutto ciò che è stato"

Il post su Facebook pubblicato in una domenica di gennaio, il giorno dopo l’importantissima vittoria dell’Ascoli a Como, ha lasciato tanta amarezza in tantissimi tifosi del Picchio. La notizia riportata dal profilo ufficiale del Settembre Bianconero, è arrivata come un fulmine a ciel sereno proprio alla vigilia dei festeggiamenti per i 50 anni dello storico Club di supporters bianconeri.

"A malincuore e con profondo dispiacere, comunichiamo lo scioglimento definitivo del Gruppo ’Settembre Bianconero 1974’ – hanno scritto sui social i ragazzi che attualmente hanno preso in eredità la gestione del SBN – Lasciamo al passato glorioso le immagini ed il racconto di tutto ciò che è stato. Continueremo a portare con noi l’idea ed il significato che questo marchio ha rappresentato in tutta Italia. Preferiamo evitare la ricerca e l’analisi delle motivazioni che hanno portato a questa scelta, in quanto la loro importanza è relativa dinanzi alla storia e al valore dei fatti. Estromettiamo il nostro nome ed il nostro marchio da qualsiasi evento che verrà organizzato d’ora in avanti; come ultima iniziativa, realizzeremo del materiale celebrativo del 50° anniversario dalla data della fondazione, che verrà pubblicato sulla pagina ufficiale del gruppo ed il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza, come sempre fatto negli ultimi anni. Ringraziamo chi in questi 50 anni ha fatto parte di noi, chi ci ha sostenuto e chi ci ha lasciato".

Un comunicato che però ha provocato anche tanta perplessità e anche un pizzico di nostalgia. "Come tutte le cose – ha scritto un tifoso sotto al post di Facebook – c’è un inizio e una fine. Ci saranno dei motivi validi come ce ne erano quando era l’apice del tifo ascolano. Verrà sciolto, ma rimarrà sempre nel cuore e nei pensieri di di ogni tifoso dell’Ascoli… Per sempre Settembre Bianconero". Certamente aver registrato il marchio del Settembre Bianconero accresce il valore di questa decisione sicuramente ‘dolorosa’ e ai ragazzi del SBN occorre solo fare un plauso per aver proseguito il lavoro iniziato nel 1974 da chi oggi non ha più energie e tempo da dedicare tutta la settimana al lavoro che c’è dietro un gruppo ultras. Ma siamo certi che la decisione di sciogliere il Settembre Bianconero sia quella più giusta?

v. r.