"Lasciate stare quei pini". La protesta continua

Tutto è pronto per dare inizio ai lavori di ristrutturazione di via Mare a Porto d’Ascoli dove è in programma l’abbattimento delle barriere architettoniche, il rifacimento dei marciapiedi e la sostituzione delle alberature. Il cantiere è stato consegnato in questi giorni alla ditta New Edil srl. Si stima che gli interventi, che hanno un valore di circa 144mila euro, si concluderanno entro fine aprile. Prevista, quindi, la sostituzione dei grandi pini con piante di palme, che non creano problemi alla viabilità. I membri dell’associazione "Questione natura" ancora lottano per preservare il patrimonio arboreo della città e dicono no all’abbattimento dei pini.

"I pini di via del Mare sono sani e non creano pericolo per gli abitanti. È quanto emerge a seguito di una verifica condotta da un agronomo su incarico delle associazioni ambientaliste sambenedettesi impegnate a difendere le tipiche essenze arboree che da sempre caratterizzano la nostra città – scrive in un accorato appello il presidente Roberto Cameli –. Rappresentano un ecosistema di vitale importanza, svolgono un efficace servizio di riduzione di anidride carbonica e rilasciano ossigeno".

Noi chiediamo un’ulteriore volta all’amministrazione comunale e al sindaco di fare la scelta giusta ed intelligente e di dare ascolto ai consigli degli esperti, quindi di non sostituire i pini di via mare con le palme. Riteniamo che sostituire i pini con le palme ci porterebbe 100 anni indietro nel tempo. Basta guardare Miami: la palma è stata classificata come pianta inadatta per le città e anzi causa di poca resilienza dei territori, che vengono snaturati e privati degli alberi autoctoni. E la Natura non fa nulla a caso. Indovinate con quali piante Miami sta sostituendo le palme? Querce, cedri e soprattutto pini".

Questione natura aggiunge che San Benedetto dovrebbe prendere esempio da Miami al fine di pianificare il verde della città al fine di evitare di trovarsi impreparati di fronte ai frequenti eventi estremi causati dai cambiamenti climatici.

"Vi chiediamo di non abbattete i pini di via Mare e, soprattutto, di non sostituirli con le palme – l’appello finale di Questione natura - Vi chiediamo anzi di proteggerli e di assicurare loro una vita longeva e sana. Lo chiediamo principalmente per il benessere e la salute di tutti gli abitanti e i visitatori di San Benedetto".

Marcello Iezzi